В Новополоцке задержали сельчанина-эксгибициониста

В отношении 26-летнего жителя Шумилинского района открыто уголовное производство. Молодой человек был задержан в одном из новополоцких торговых центров.



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Как сообщили в УВД Витебской области, приезжий сельчанин решил познакомиться с 19-летней новополочанкой, которая работает продавцом в ТЦ, пишет gorod214.by . Когда девушка отвергла комплименты, парень начал показывать ей свои половые органы.

На угрозу, что она позвонит в милицию, сельчан ретировался из торгового павильона, но вскоре вернулся и продолжил непотребство.

Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Объяснить свое поведение он не смог.