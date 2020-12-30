«Тот самый Карпенков». 7 фактов о силовике, который борется с оппозицией ради Лукашенко

Источник материала: UDF



Карпенков во время разгона акции протеста 23 сентября 2020 года. Фото: belsat.eu

Летал с Лукашенко на курорт

Боролся против Козулина

По словам Некляева, ударил его дубинкой

«Даже стихи об этом написал. Хотя если твоя биография будет героически длиться после тебя, это как-то мало вдохновляет. В конце концов вышло так, как вышло: прибежал товарищ подполковник Карпенков и стукнул меня по голове чем-то тяжелым», – рассказал поэт.

При всех разбил витрины кафе

Фото: TUT.BY

«Орал, оскорблял, запугивал» Колесникову

«После моего похищения меня завезли и силой затащили в кабинет Карпенкова Н.Н, где он орал, оскорблял, запугивал. В его кабинете «беседа» происходила с двумя другими господами (Казакевичем Г.А., первым заместителем Министра внутренних дел и Павлюченко А.Ю., начальником ОАЦ). Вы часто можете видеть их в официальных СМИ. Они поставили ультиматум: я уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут — живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на «отдых» в камере одиночке», – написал Колесникова.

Выступил с заявлением о готовности стрелять в протестующих

«Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», – отметил он.

Попал под санкции, ему грозит уголовное дело

«Установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г.Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки», – говорится в Единой книге регистрации преступлений.

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