С наступающим! Евро установил новый рекорд, доллар просто подорожал

Курс доллара вырос на 0,0064 BYN до 2,5772 BYN/USD.





Курс евро подскочил на 0,0188 BYN до 3,1680 BYN/EUR — нового абсолютного максимума. Предыдущий рекорд был установлен на пике валютной паники 28 августа 2020 и продержался чуть более четырёх месяцев.





Новый рекорд оказался всего на 0,0012 BYN выше предыдущего.





Курс российского рубля снизился на 0,0040 BYN до 3,4876 BYN/100 RUB и оставил максимум почти за четыре месяца (116 дней). За предыдущие пять дней сотня российских рублей подорожала на 0,0926 BYN.

Итоги декабря на БВФБ

Сегодня на бирже прошли последние торги. Завтра она не работает. В последний месяц года белорусский рубль активно девальвировался к евро и российскому рублю, сумев немного подорожать к доллару:





курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);

курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +1,66%

Итоги девальвации 2020 года

Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть. Доходность от вложений в валюту в 2020 году уверенно превысила доходность по вкладам в белорусских рублях.





Примечательно, что российский рубль по итогам года подорожал ровно на столько же, сколько получилось по итогам декабря.





курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);

курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +14,09%

Центробанк России

На Мосбирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 22 копейки до 73,8757 российских рублей. Аналогичный курс евро поднялся на 36 копеек 90,57 российских рублей.