Не поверите! Биткоин может вырасти и до $100 тысяч









В конце 2020 года эта популярная крипто валюта бьет рекорды. В начале декабря была взята отметка в 20 тыс. долларов. Напомним, что стоимость биткоина в марте, к примеру, опускалась ниже 5 тыс. долларов. 29 декабря на 15:44 его средневзвешенный курс составил 26944,2 доллара. В чем причины роста биткоина и что будет дальше - уже в 2021 году?





Myfin.by оценил Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»: Возможности и перспективы биткоина и других криптовалют в комментарииоценилуправляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»:





- В предыдущих прогнозах я не ожидал столь резкого роста биткоина. Предполагалось, что в конце года он достигнет отметки 18-20 тыс. долларов США. Однако он уже установил новый рекорд, пробив отметку свыше 27,5 тыс. долларов.





По какой причине это произошло?

Перейдя черту в 20 тыс. долларов, биткоин позволил поверить в себя не только новых адептов, но и вернуть уверенность разочаровавшихся в период хайпа. Ведь те, кто вложил в него на прошлом пике стоимости, сумел наконец что-то заработать со своих вложений.





Кроме того, как я отмечал ранее в своих комментариях, криптовалютой всерьез занялись крупные институциональные инвесторы. Государства в этом году высказали уже реальный, а не перспективный, интерес в развитии национальных стейблкоинов. Время доказало надежность криптоактивов, а сложившийся коронакризис дискредитировал многие традиционные инструменты, большинство из которых «доживает свой век».





Мода на инвестирование и накопление, которая с каждым годом растет, не получает удовлетворения при помощи классических инвестиционных инструментов и заставляет новых инвесторов смотреть на дигитальные способы вложений.









Что в итоге?

По моему мнению, все происходящие сегодня процессы углубятся в следующем году. Криптовалюта покажет поступательный рост. Биткоин будет расти от 25 тыс. до 100 тыс. долларов США при сохранении глобальной нестабильности.





Краткосрочные коррекции не исключены. При этом, полагаю, что 20 тыс. долларов можно назвать «новым дном» биткоина. Падение основной криптовалюты до 3 тыс. долларов, как это было после периода хайпа, не рассматриваю как возможный вариант.





Уже в ближайшие месяцы сформируется солидная платформа доверия к токенам на институциональном и государственном уровнях.