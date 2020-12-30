Источник материала: Хартия'97

Евро сегодня в Беларуси побил годовой максимум 30.12.2020, 14:19

Причем рост за год составил 34%.

Последние валютные торги 2020 года на БВФБ закончились рекордом. Курс евро достиг абсолютного максимума.

Сегодня евро подорожал на 0,6% или на 1,88 копейки до 3,168 рубля. До этого максимальное значение курса по итогам торгов составляло 3,1668 рубля. Рекорд держался с конца августа. Стоит отметить, что за год евро подорожал на 80,4 копейки, что составляет 34%.

Доллар также подорожал на 0,32% или на 0,81 копейки до 2,5789 рубля.

Российский рубль ослаб на 0,13% или на 0,45 копейки. За 100 российских рублей по итогам торгов давали 3,4871 рубля.

Завтра 31 декабря валютные торги на БВФБ проводиться не будут.

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