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Как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году
Источник материала: Хартия'97
Как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году
Оккупанты оставили населения полуострова без воды.
Жителям оккупированного Россией украинского Крыма 2020 год запомнится усугублением масштабного водного кризиса и подачей воды по графиках в ряде населенных пунктов.
Об этом заявляется в материале
Отмечается, что запасы подземных вод продолжают истощаться, а крымские водохранилища – пересыхать.
Симферопольское и Партизанское водохранилища
Эти искусственные водоемы расположены в центральной части полуострова. В начале 2020-го они больше, чем другие источники, обеспечивали оккупированный Симферополь.
Однако, еще в декабре 2019 года крымские специалисты констатировали, что оба водоема заполнены лишь наполовину.
В феврале Партизанское и Симферопольское водохранилища были заполнены лишь на треть. Тогда незаконные "власти" крымской столицы впервые озвучили идею подавать воду по графику.
В декабре в ГУП "Вода Крыма" признали: в Симферопольском водохранилище осталось около 4,9 миллионов кубометров воды.
По данным предприятия, примерно столько же – 4,8 миллионов кубов воды – осталось в Партизанском водохранилище.
Белогорское и Тайганское водохранилища
Они расположены в окрестностях Белогорска. Проектные объемы – 23,3 и 13,8 миллиона кубометров соответственно.
Эти водоемы взаимозависимы: Тайганское пополняется водой из Белогорского через специальное перепускное сооружение.
Еще в конце 2019 года стало известно, что в Белогорском водохранилище осталось около 15% воды.
В конце февраля посреди Тайганского водохранилища в нескольких местах обнажилось дно.
Крымские "чиновники" решили соеденить Тайганское водохранилище с Симферопольским.
Спустя месяц силами военных РФ на реке Биюк-Карасу, в устье которой находится Белогорское водохранилище, была построена специальная земляная плотина. Воду из образовавшегося водоема также начали отводить в сооруженные водопроводы.
Вода из Тайганского и Белогорского водохранилищ помогала бороться с засухой в Симферополе около трех месяцев.
На данный момент в Тайганском водохранилище осталось менее 3-х миллионов кубометров воды, оно продолжает мельчать.
Объемы Белогорского практически полностью истощились и в настоящий момент поддерживаются искусственно за счет воды с соседнего гидроузла на уровне 3,4 миллиона кубометров.
Чернореченское водохранилище
Оно снабжает Севастополь и является крупнейшим на полуострове, продолжает оставаться фактически единственным источником водных ресурсов для города.
В начале лета журналисты фиксировали резкое обмеление южной части водоема.
В июле посреди водоема начали появляться небольшие по площади островки
В августе в водоеме осталось лишь 22,5 миллиона кубометров воды – около 34% от проектного объема.
В настоящий момент в водоеме осталось менее 13,8 миллиона кубометров воды.
Счастливенское и Загорское водохранилища
От них на 80% зависит водоснабжение всех населенных пунктов Большой Ялты.
В конце ноября наполняемость Счастливенского водохранилища была зафиксирована на отметке в 2 миллиона кубометров.
В Загорском водохранилище в конце ноября было 4,7 миллиона кубов. Оба водоема были наполнены примерно на 17%.
В декабре уровень запасов воды в Загорском водохранилище упал до критической отметки.
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Оккупанты оставили населения полуострова без воды.
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