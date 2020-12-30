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Как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году

30.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году

  • 30.12.2020, 14:15
  • 2,078
Как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году

Оккупанты оставили населения полуострова без воды.

Жителям оккупированного Россией украинского Крыма 2020 год запомнится усугублением масштабного водного кризиса и подачей воды по графиках в ряде населенных пунктов.

Об этом заявляется в материале «Крым.Реалии». Журналисты показали, что случилось с водохранилищами на захваченном украинском полуострове.

Отмечается, что запасы подземных вод продолжают истощаться, а крымские водохранилища – пересыхать.

Симферопольское и Партизанское водохранилища

Эти искусственные водоемы расположены в центральной части полуострова. В начале 2020-го они больше, чем другие источники, обеспечивали оккупированный Симферополь.


Однако, еще в декабре 2019 года крымские специалисты констатировали, что оба водоема заполнены лишь наполовину.


В феврале Партизанское и Симферопольское водохранилища были заполнены лишь на треть. Тогда незаконные "власти" крымской столицы впервые озвучили идею подавать воду по графику.



В декабре в ГУП "Вода Крыма" признали: в Симферопольском водохранилище осталось около 4,9 миллионов кубометров воды.



По данным предприятия, примерно столько же – 4,8 миллионов кубов воды – осталось в Партизанском водохранилище.

Белогорское и Тайганское водохранилища

Они расположены в окрестностях Белогорска. Проектные объемы – 23,3 и 13,8 миллиона кубометров соответственно.


Эти водоемы взаимозависимы: Тайганское пополняется водой из Белогорского через специальное перепускное сооружение.


Еще в конце 2019 года стало известно, что в Белогорском водохранилище осталось около 15% воды.



В конце февраля посреди Тайганского водохранилища в нескольких местах обнажилось дно.


Крымские "чиновники" решили соеденить Тайганское водохранилище с Симферопольским.

Спустя месяц силами военных РФ на реке Биюк-Карасу, в устье которой находится Белогорское водохранилище, была построена специальная земляная плотина. Воду из образовавшегося водоема также начали отводить в сооруженные водопроводы.


Вода из Тайганского и Белогорского водохранилищ помогала бороться с засухой в Симферополе около трех месяцев.


На данный момент в Тайганском водохранилище осталось менее 3-х миллионов кубометров воды, оно продолжает мельчать.

Объемы Белогорского практически полностью истощились и в настоящий момент поддерживаются искусственно за счет воды с соседнего гидроузла на уровне 3,4 миллиона кубометров.

Чернореченское водохранилище

Оно снабжает Севастополь и является крупнейшим на полуострове, продолжает оставаться фактически единственным источником водных ресурсов для города.

В начале лета журналисты фиксировали резкое обмеление южной части водоема.



В июле посреди водоема начали появляться небольшие по площади островки

В августе в водоеме осталось лишь 22,5 миллиона кубометров воды – около 34% от проектного объема.



В настоящий момент в водоеме осталось менее 13,8 миллиона кубометров воды.


Счастливенское и Загорское водохранилища

От них на 80% зависит водоснабжение всех населенных пунктов Большой Ялты.

В конце ноября наполняемость Счастливенского водохранилища была зафиксирована на отметке в 2 миллиона кубометров.


В Загорском водохранилище в конце ноября было 4,7 миллиона кубов. Оба водоема были наполнены примерно на 17%.

В декабре уровень запасов воды в Загорском водохранилище упал до критической отметки.



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Оккупанты оставили населения полуострова без воды.
 
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