ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протест перешел в более мощную фазу — сопротивление

30.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Протест перешел в более мощную фазу — сопротивление

1
  • 30.12.2020, 14:00
  • 1,696
Протест перешел в более мощную фазу — сопротивление
Фото: onliner.by

Белорусы будут бороться до победы.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своего читателя:

— Некоторые пишут о «сдувшемся протесте». Так может показаться только на первый взгляд.

Августовские Марши показали массовость протеста, наивно полагать, что все эти люди, вдруг «перековались» и стали сторонниками диктатуры. Если бы все было под контролем и все процессы сопротивления сломлены и подавлены, разве бы метались так сотрудники милиции составляя протоколы за флаги в окнах? Разве надо было бы на скорую руку клепать законы, ужесточая их именно, в той части, которая относиться к визуализации протестной активности?

Им страшно, им по настоящему страшно. Они боятся даже не только флагов, но даже сердечек и снежинок, всем известной колеровки, на окнах , потому что это показывает, что нас большинство, это их деморализует.

Цель оккупантов - уничтожить, вытоптать, запугать репрессиями, но разве можно уничтожить 97% населения страны? Это даже Гитлеру не удалось, хотя он никакими средствами не гнушался.

Нет, протест не сдулся, он перешел в более мощную фазу - СОПРОТИВЛЕНИЯ. Это страшнее и эффективнее мирных маршей. Это по факту партизанское движение, его не стоит недооценивать, оно не контролируемое, разрозненное, это точечные удары в чувствительные места.

Процесс пошел. Мы не сдаемся.

Слишком много жизней уже отдано за нашу свободу, слишком много людей находящихся в заключении, чтоб мы могли жить в правовом государстве, где свобода и права человека, это не просто слова.

МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Слонимскую хоральную синагогу продали менее, чем за $12 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика