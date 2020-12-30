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Гайдукевич о Всебелорусском собрании: что мы предложим людям? Нужны решения!
30.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусское общество, политики, эксперты и журналисты внимательно наблюдают за процессом организации и выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание, которое планируется провести 11―12 февраля 2021 года в столице.
"Выдвижение делегатов началось, и от чиновников на местах напрямую зависит, насколько широким будет состав участников ― с разными точками зрения, с разными взглядами, и из всех регионов. Красиво говорить сегодня умеют многие, но главное, насколько полезными для страны являются эти люди, какие решения они примут", ― рассуждает Гайдукевич.
Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Беларуси сегодня нужны изменения и план для страны, который будет широко поддержан в обществе, считает известный белорусский политик Олег Гайдукевич.
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