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Гайдукевич о Всебелорусском собрании: что мы предложим людям? Нужны решения!

30.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гайдукевич о Всебелорусском собрании: что мы предложим людям? Нужны решения!

Белорусское общество, политики, эксперты и журналисты внимательно наблюдают за процессом организации и выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание, которое планируется провести 11―12 февраля 2021 года в столице.

© Sputnik
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Насколько успешным будет этот форум, будет ли представлен на нем весь спектр общественных мнений, а главное, насколько прогрессивными и полезными будут принятые на нем решения ― это то, о чем сегодня думают и рассуждают собеседники радио Sputnik. Своем мнением со слушателями делится заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам ПП НС Беларуси, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.

"Выдвижение делегатов началось, и от чиновников на местах напрямую зависит, насколько широким будет состав участников ― с разными точками зрения, с разными взглядами, и из всех регионов. Красиво говорить сегодня умеют многие, но главное, насколько полезными для страны являются эти люди, какие решения они примут", ― рассуждает Гайдукевич.

Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Беларуси сегодня нужны изменения и план для страны, который будет широко поддержан в обществе, считает известный белорусский политик Олег Гайдукевич.
 
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