Скользко по плану. Где в Минске заработают открытые катки и лыжные трассы. Список адресов

Источник материала: Tut.by

Стали известны адреса катков, хоккейных коробок, лыжных трасс и пунктов проката инвентаря, которые будут работать в этом сезоне. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В нынешнем зимнем сезоне в столице зальют 25 катков и 29 хоккейных коробок, организуют 16 лыжных трасс, а также откроют более 30 пунктов проката инвентаря, рассказали в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

Вот адреса.

Заводской район

Ледовые катки: средняя школа № 144 (жилой район Сосны, ул. Академика Красина, 65), СШ № 172 (ул. Охотская, 141).

Хоккейные коробки: СШ № 186 (ул. Бачило, 38).

Лыжные трассы: парк им. 900-летия Минска (2,2 км).

Пункты проката: пересечение ул. Голодеда и Ташкентской.

Ленинский район

Ледовые катки: СШ № 153 (ул. Якубова, 62), СШ № 24 (ул. Прушинских, 48), СШ № 130 (ул. Я. Лучины, 16).

Хоккейные коробки: межшкольный стадион СШ № 17 и 139 (пр. Рокоссовского, 63, к. 1), межшкольный стадион СШ № 36, 118 и 134 (ул. Якубова, 34), СШ № 54 (ул. Солнечная, 4).

Лыжные трассы: Лошицкий усадебно-парковый комплекс (круги 1,6 км, 1 км, 0,5 км).

Пункты проката: ул. Якубова, 34, ул. Прушинских, 48, ул. Я. Лучины, 16, ул. Я. Лучины, 40, пр. Рокоссовского, 41а, пр. Рокоссовского, 63, к. 1, пр. Рокоссовского, 128, ул. Солнечная, 4, ул. Плеханова, 70, ул. Плеханова, 107.

Московский район

Ледовые катки: СШ № 165 (пр. Газеты «Звязда», 6а), СШ № 208 (пр. Любимова, 31), СШ № 80 (ул. К. Либкнехта, 114).

Хоккейные коробки: Московский ФОЦ (пр. Газеты «Звязда», 61, а также пр. Газеты «Правда», 40), СШ № 25 (ул. Я. Чечота, 20), СШ № 9 (ул. Е. Гедройца, 20), гимназия № 10 (ул. Голубева, 29).

Лыжные трассы: фруктовый сад вдоль ул. Рафиева (2 км).

Пункты проката: пр. Газеты «Звязда», 6а, ул. Любимова, 31, ул. К. Либкнехта, 114, ул. Е. Гедройца, 20, ул. Голубева, 29, ул. Я. Чечота, 20.

Октябрьский район

Ледовые катки: СШ № 30 (ул. Жуковского, 11), СШ № 89 (ул. Пуховичская, 21), СШ № 194 (ул. Киреева, 17).

Хоккейные коробки: ул. Казинца, 51, к. 1.

Лыжные трассы: парк «Курасовщина» (1,5 км, 2 км, 2,5 км), ул. Кижеватова, 70 (350 м), ул. Корженевского, 29 (400 м), ул. Киреева, 17 (500 м).

Пункты проката: ул. Жуковского, 11, ул. Пуховичская, 21, ул. Киреева, 17, ул. Брестская, 66, ул. Корженевского, 45, ул. Кижеватова, 70, ул. Корженевского, 29, ул. Киреева.

Партизанский район

Хоккейные коробки: бульвар Тракторостроителей.

Лыжные трассы: ул. Ваупшасова, 46 (2,7 км).

Пункты проката: ул. Ваупшасова, 46.

Первомайский район

Ледовые катки: СШ № 197 (ул. Городецкая, 14).

Хоккейные коробки: СШ № 61 (ул. Туровского, 5), СШ № 93 (ул. Героев 120-й дивизии, 21а).

Лыжные трассы: лесной массив жилого района Зеленый Луг — ул. Тикоцкого, 57 (3 км, 1 км), Севастопольский парк (2 км).

Пункты проката: ул. Героев 120-й дивизии, 21а, лесной массив жилого района Зеленый Луг по ул. Тикоцкого, 57, Севастопольский парк.

Советский район

Ледовые катки: СШ № 27 (ул. Кропоткина, 74), СШ № 34 (ул. Мирошниченко, 35), СШ № 53 (ул. Л. Беды, 9), СШ № 178 (ул. Восточная, 68), СШ № № 122 (ул. Гамарника, 19), СШ № 66 (ул. Широкая, 30), гимназия № 6 (ул. Восточная, 40).

Хоккейные коробки: СШ им. Я. Коласа № 19 (ул. Золотая Горка, 18).

Лыжные трассы: жилой район Зеленый Луг — вдоль пляжей Цнянского водохранилища (4 км), парк Дружбы народов — пл. Бангалор (2 км).

Пункты проката: ул. Кропоткина, 74, ул. Мирошниченко, 35, ул. Гамарника, 19, ул. Л. Беды, 9, ул. Восточная, 68, ул. Широкая, 30, ул. Восточная, 40, ул. Золотая Горка, 18, к. 2.

Фрунзенский район

Ледовые катки: СШ № 2 (ул. Семеняко, 38), СШ № 212 (ул. Лобанка, 95).

Хоккейные коробки: СШ № 41 (ул. Гаруна, 5), СШ № 136 (ул. Д. Сердича, 5), СШ № 56 (ул. Каменногорская, 70), гимназия № 27 (ул. Я. Мавра, 10), гимназия № 31 (ул. Мазурова, 6), гимназия № 43 (ул. Казимировская, 5), Фрунзенский ФОЦ (ул. Бурдейного, 23, а также ул. Кунцевщина, 10).

Пункты проката: ул. Бурдейного, 23, ул. Казимировская, 5, ул. Каменногорская, 70.

Центральный район

Ледовые катки: СШ № 35 (ул. Азизова, 6), гимназия № 3 (ул. В. Хоружей, 46а).

Хоккейные коробки: СШ № 32 (ул. Камайская, 18).

Лыжные трассы: лыжероллерная трасса в Веснянке (5 км).

Пункты проката: лыжероллерная трасса (пр. Победителей, 22), ул. В. Хоружей, 46а, ул. Азизова, 6, ул. Камайская, 18.