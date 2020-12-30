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Лукашенко: Змагары обещали нам устроить веселый Новый год. Пусть попробуют!

30.12.2020 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко вновь заявил, что не намерен отдавать власть в государстве и готов бороться за нее до конца.

Лукашенко: Змагары обещали нам устроить веселый Новый год. Пусть попробуют!

«Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня кроме этой земли, этой страны больше ничего нет», — заявил Лукашенко 30 декабря, выступая перед бойцами отряд милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома в микрорайоне Великий Лес.

По словам Лукашенко, «сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят — во благо белорусского народа. Блага только не видно».

«Обещали нам устроить, белорусам, веселый Новый год. Пусть попробуют», — предупредил Лукашенко.

«Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы и существовала ли бы эта страна?» — сказал Лукашенко.

На встречу с омоновцами Лукашенко приехал в военной форме главнокомандующего. Командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба вручил Лукашенко «за особые заслуги» черный берет.

«Вы были с нами в боевых порядках, так что теперь вы — полноценный боец ОМОНа!» — сказал Балаба.

 
 
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Александр Лукашенко вновь заявил, что не намерен отдавать власть в государстве и готов бороться за нее до конца.
 
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