ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти 1 тыс. человек пострадали от гололедных и холодовых травм в Беларуси за сутки

30.12.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.



Минске пострадали - 270 взрослых и 12 - детей. За период с 1 декабря от гололедных и холодовых травм пострадали в Минске 1 тыс. 223 человека. В Минской области – 98 человек, из них 4 ребенка. Всего зарегистрировано – 1 тыс. 127 травм", - говорится в сообщении.

Там также отмечено, что в Гомельской области за сутки было зарегистрировано 227 травм, из них 12 получили дети. В Могилевской области к помощи медиков обратились 174 человека, из которых 15 – дети.

В Витебской области за сутки зарегистрирован 131 пациент (12 – дети). В Брестской области за сутки обратился 1 человек, в Гродненской – 4.

"Минздрав еще раз просит всех граждан - чтобы избежать травм, необходимо правильно одеваться. Если все же травмы избежать не удалось – обратитесь в ближайший травмпункт", - отметили в Минздраве.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская поздравила с днем рождения Нину Багинскую и Павла Северинца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика