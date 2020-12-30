Более 60 поездов отклонились от графика из-за ледяного дождя в Беларуси













"В этот период 64 пассажирских поезда следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 10 минут до 2 часов", - проинформировали в пресс-центре БЖД.





В Витебской, Могилевской и части Минской области 29–30 декабря были зафиксированы сильные порывы ветра, ледяной дождь с обледенением проводов, более 2 сантиметров, а также деревьев. Это привело к их падению на железнодорожные пути и отключению линий электроснабжения на отдельных участках. "Всего зафиксировано 189 падений деревьев. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила 486 км", - рассказали в пресс-центре.





Здесь добавили, что перерывов в движении поездов не допущено. Пострадавших и повреждений подвижного состава не зафиксировано.





В пресс-центре добавили, что БЖД оперативно устраняет последствия природной стихии и восстаналивает график движения поездов. К работам привлечены 18 единиц специальной техники, более 200 работников БЖД.





Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причинённые неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.



