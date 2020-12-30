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Более 60 поездов отклонились от графика из-за ледяного дождя в Беларуси

30.12.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 60 поездов 29-30 декабря отклонились от графика в Беларуси из-за ледяного дождя, говорится в сообщении на сайте Белорусской железной дороги в среду.




"В этот период 64 пассажирских поезда следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 10 минут до 2 часов", - проинформировали в пресс-центре БЖД. 

В Витебской, Могилевской и части Минской области 29–30 декабря были зафиксированы сильные порывы ветра, ледяной дождь с обледенением проводов, более 2 сантиметров, а также деревьев. Это привело к их падению на железнодорожные пути и отключению линий электроснабжения на отдельных участках. "Всего зафиксировано 189 падений деревьев. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила 486 км", - рассказали в пресс-центре. 

Здесь добавили, что перерывов в движении поездов не допущено. Пострадавших и повреждений подвижного состава не зафиксировано.

В пресс-центре добавили, что БЖД оперативно устраняет последствия природной стихии и восстаналивает график движения поездов. К работам привлечены 18 единиц специальной техники, более 200 работников БЖД.

Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причинённые неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
 
 
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Более 60 поездов 29-30 декабря отклонились от графика в Беларуси из-за ледяного дождя, говорится в сообщении на сайте Белорусской железной дороги в среду.
 
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