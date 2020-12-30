Валерий Исаев об африканцах в аэропорту Минска: «Уверен, что эти ребята имеют мало отношения к футболу»

















Вчера стало известно, что в минском аэропорту уже неделю ночуют африканцы, называющие себя футболистами. В пресс-службе футбольного клуба «Слуцк», из которого недавно ушли двое африканских игроков, заверили, что иностранцы уже покинули Беларусь, причем в таких случаях футболистов всегда сопровождает представитель клуба в аэропорту.





– «Организацией» трансферов, сборов и просмотров часто занимаются люди, которые не имеют статуса футбольного агента. Может, на уровне туристической деятельности. Но в большей степени африканцев, конечно, обманывают на родине. Берут с них солидные суммы за то, чтобы они приехали сюда. Как правило, эти африканские мошенники ищут на рынке здесь любых партнеров, которые помогают им делать документы. Но 80% «футболистов», которые выезжают из Африки, – это обычные мигранты, которые просто хотят уехать из страны. Они никогда не занимались футболом, для них это возможность пересечь границу, учитывая неспокойную обстановку во многих этих государствах.





По его словам, в силу лимита на иностранцев в высшей белорусской футбольной лиге игроков, непосредственно приехавших из Африки и сразу заинтересовавших клубы, очень мало.





– Есть африканские футболисты, которые приехали по студенческим визам и проявили себя в течение года-двух – но это буквально пара футболистов. Африканский рынок очень контролируем агентским и скаутинговым бизнесом ведущих клубов Европы и мира. Самые интересные и талантливые ребята к нам не приедут, потому что даже в Африке в некоторых странах есть зарплаты, значительно превышающие наши. Я уверен, что эти ребята, находящиеся в аэропорту, имеют мало отношения к футболу. Я думаю, что их наверняка смотрели в клубах, но ничего не вышло, – сказал Исаев.



