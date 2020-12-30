"Пусть я сижу за решеткой, я знаю, что все было не зря" Тихановский из тюрьмы поздравил беларусов!

В нем он назвал Александра Лукашенко диктатором и рассказал, как тот, в свою очередь, оценил его деятельность.





«Он подбросил почти миллион долларов и даже приезжал в СИЗО спросить мои предложения по изменению в Конституцию», — так Сергей Тихановский описывает реакцию Александра Лукашенко на свою деятельность.





По словам заключённого политика, многие белорусы только в этом году узнали в какой стране живут. Сам Сергей Тихановский утверждает, что узнал это раньше, когда в 2019 году был наблюдателем на выборах, а потом ездил по стране и брал интервью у простых белорусов.





Сергей Тихановский рассказал, что только в тюрьме понял благодаря письмам поддержки, сколько у него настоящих друзей, которых он может назвать братьями.





«Пусть я сижу за решеткой, я знаю, что все было не зря», — говорится в обращении Сергея Тихановского. Он призвал продолжать борьбу, чтобы «лжец и преступник» оказался в тюрьме.









Ранее государственный телеканал «Беларусь 1» показал закрытое выступление Александр Лукашенко перед активом Минской области в Солигорске, где он признал, что «дал сигнал с Тихановским».





«Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве», — подчеркнул он.





на аудио человек с голосом, похожим на голос экс-министра Караева говорит, что даже если Тихановского не за что арестовывать, то "надо придумать и посадить его… Пусть сдохнет там". А накануне BYPOL опубликовал новый слив, доказывающий, насколько чиновникам режима Лукашенко "не до законов" -





В свою очередь, Светлана Тихановская 29 декабря заявила, что прошло «7 месяцев с того дня, как задержали Сергея Тихановского».





«За это время я только раз слышала его голос. Дети – и вовсе ни разу. На Новый год он не сможет подарить дочке куклу, обнять сына и сказать, что любит их», — поделилась переживаниями национальный лидер страны.





«Все мы и раньше знали, что задержание Сергея Тихановского было провокацией. Но расследование By_Pol доказывает, что он сидит в тюрьме по полностью сфабрикованному делу. И каждый причастный понесёт ответственность», — пообещала Тихановская.







