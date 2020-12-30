Пьяный водитель Volkswagen Polo удирал от инспекторов, пока не съехал в кювет. ГАИ показала видео (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Могилевской области рассказали о преследовании пьяного водителя. Ночью 25 декабря на трассе Граница России — Кричев — Ивацевичи водитель Volkswagen Polo проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, двигаясь в направлении Черикова.

— Сотрудники ГАИ предъявляли требования об остановке автомобиля через громкоговорящее устройство служебного авто, но водитель продолжал их игнорировать и пытался скрыться. В один момент, поворачивая налево, он съехал в кювет. В результате ДТП мужчина не пострадал, а его автомобиль получил механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции.

Выяснилось, что 36-летний житель Черикова находился в нетрезвом состоянии, результат медосвидетельствования — 1,87 промилле.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке транспортного средства.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).