ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный водитель Volkswagen Polo удирал от инспекторов, пока не съехал в кювет. ГАИ показала видео (видео)

30.12.2020 15:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В ГАИ Могилевской области рассказали о преследовании пьяного водителя. Ночью 25 декабря на трассе Граница России — Кричев — Ивацевичи водитель Volkswagen Polo проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, двигаясь в направлении Черикова.

— Сотрудники ГАИ предъявляли требования об остановке автомобиля через громкоговорящее устройство служебного авто, но водитель продолжал их игнорировать и пытался скрыться. В один момент, поворачивая налево, он съехал в кювет. В результате ДТП мужчина не пострадал, а его автомобиль получил механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции.

Выяснилось, что 36-летний житель Черикова находился в нетрезвом состоянии, результат медосвидетельствования — 1,87 промилле.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке транспортного средства.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ Могилевской области рассказали о преследовании пьяного водителя. Ночью 25 декабря на трассе Граница России — Кричев — Ивацевичи водитель Volkswagen Polo...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты: Кремль готовит для Лукашенко жесткий сценарий отстранения от власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика