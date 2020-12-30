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Дважды за месяц: Алибасов выписался из больницы
30.12.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Российский продюсер Бари Алибасов покинул больницу и находится дома, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Вчера продюсера увезли на скорой. По словам Горжанкина, Алибасов сам вызвал медиков из-за плохого самочувствия - он не мог глотать. Однако врачам никто не открыл дверь, им пришлось вызвать полицию. Позже Алибасов все же впустил медиков и правоохранителей.
Продюсер упал с лестницы, однако как и с какой именно, пока неизвестно. "В доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком. Детали происшедшего уточняются", - отметил Горжанкин.
Сегодня Алибасова отпустили из клиники. "Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет", - сообщил пиар-директор.
Вчерашнее ухудшение состояния продюсера его пиар-директор объясняет
Это уже вторая госпитализация Алибасова за текущий месяц: 3 декабря продюсер
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Вчера знаменитого продюсера госпитализировали второй раз за декабрь, в начале месяца он попал в больницу из-за передозировки "Виагрой".
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