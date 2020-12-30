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Дважды за месяц: Алибасов выписался из больницы

30.12.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Российский продюсер Бари Алибасов покинул больницу и находится дома, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Вчера продюсера увезли на скорой. По словам Горжанкина, Алибасов сам вызвал медиков из-за плохого самочувствия - он не мог глотать. Однако врачам никто не открыл дверь, им пришлось вызвать полицию. Позже Алибасов все же впустил медиков и правоохранителей.

Продюсер упал с лестницы, однако как и с какой именно, пока неизвестно. "В доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком. Детали происшедшего уточняются", - отметил Горжанкин.

Сегодня Алибасова отпустили из клиники. "Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет", - сообщил пиар-директор.

Вчерашнее ухудшение состояния продюсера его пиар-директор объясняет пищевым отравлением, произошедшим с Алибасовым в прошлом году. Тогда Бари получил ожог желудка четвертой степени из-за выпитой по ошибке жидкости для очистки труб.  

Это уже вторая госпитализация Алибасова за текущий месяц: 3 декабря продюсер попал в больницу с подозрением на передозировку "Виагрой".

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Теги: Минск
 
 
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Вчера знаменитого продюсера госпитализировали второй раз за декабрь, в начале месяца он попал в больницу из-за передозировки "Виагрой".
 
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