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Нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП – видео

30.12.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Нетрезвого водителя пришлось догонять инспекторам на автодороге граница Российской Федерации-Кричев–Ивацевичи, об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

© Photo : УВД Могилевского облисполкома
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Около 23:30 25 декабря наряд ДПС на 77-м километре трассы увидел едущий навстречу автомобиль Volkswagen Polo. Инспектора потребовали у водителя остановиться, однако он не подчинился и продолжил движение.

В ходе преследования на неоднократные требования об остановке, а также сообщения о возможном применении оружия водитель не реагировал.

Вскоре, во время поворота налево, автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель не пострадал, машина получила механические повреждения.

Как было установлено, за рулем иномарки находился 36-летний житель Черикова. Проведенная экспертиза показала наличие у него в крови 1,87 промилле.

В отношении нарушителя было составлено пять протоколов, в том числе - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке.

"В сумме за эти правонарушения любителю горячительных напитков придется раскошелиться на приличную сумму, да и управлять транспортным средством в ближайшие 3 года он не сможет", - уточнили в ГАИ.

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Теги: Могилев
 
 
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В отношении водителя составлено пять протоколов, в ближайшие три года управлять автомобилем он не сможет.
 
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