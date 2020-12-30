|
Нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП – видео
30.12.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нетрезвого водителя пришлось догонять инспекторам на автодороге граница Российской Федерации-Кричев–Ивацевичи, об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
© Photo : УВД Могилевского облисполкома
Занесло: Opel врезался в Mercedes под Могилевом, погиб стоявший рядом водитель
Около 23:30 25 декабря наряд ДПС на 77-м километре трассы увидел едущий навстречу автомобиль Volkswagen Polo. Инспектора потребовали у водителя остановиться, однако он не подчинился и продолжил движение.
В ходе преследования на неоднократные требования об остановке, а также сообщения о возможном применении оружия водитель не реагировал.
Вскоре, во время поворота налево, автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель не пострадал, машина получила механические повреждения.
Как было установлено, за рулем иномарки находился 36-летний житель Черикова. Проведенная экспертиза показала наличие у него в крови 1,87 промилле.
В отношении нарушителя было составлено пять протоколов, в том числе - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке.
"В сумме за эти правонарушения любителю горячительных напитков придется раскошелиться на приличную сумму, да и управлять транспортным средством в ближайшие 3 года он не сможет", - уточнили в ГАИ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении водителя составлено пять протоколов, в ближайшие три года управлять автомобилем он не сможет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)