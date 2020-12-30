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Семь странных вещей, упавших с неба
Источник материала: Tut.by
Издание Live Science
Зеленый огненный шар над Тасмановым морем
18 ноября 2020 года исследователи сняли невероятное видео, на котором видно, как
Исследовательское судно Investigator, которым управляет национальное научное агентство Австралии CSIRO, засняло огненный шар, когда он пересек небо и затем распался над Тасмановым морем. Свидетели говорят, что невооруженным глазом он казался зеленым.
Радужный метеорит в Коста-Рике
Продолжающиеся исследования сейчас намекают, что огненный шар мог содержать сложные углеродные соединения, вероятно, аминокислоты (они способны образовывать белки и ДНК) и еще более сложные строительные блоки жизни.
Метеор первоначально откололся от более крупного астероида, который образовался из пыли древней туманности. Именно эта туманность позже породила нашу солнечную систему.
Внезапный взрыв прототипа SpaceX
Программа SpaceX Starship в 2020 году
Метеорит в Мичигане
В январе 2018 года в американском штат Мичиган
Обломки кометы, возможно, сровняли с землей древнее сирийское поселение
В доисторическом поселении Абу-Хурейра на севере Сирии жили первые известные фермеры на Земле, но затем произошел какой-то
Ученые недавно более внимательно изучили эти стекловидные материалы и обнаружили, что они могли образоваться только при температурах выше 2000 градусов по Цельсию. Команда пришла к выводу, что фрагменты пролетевшей кометы, вероятно, взорвались над деревней, вызвав сильную волну жара, которая сожгла деревню и почву под ней.
Астероид, убивший динозавров, упал под худшим углом
Чудовищный астероид, уничтоживший динозавров, врезался в Землю под таким
Согласно моделированию, эта траектория заставила астероид извергнуть в атмосферу примерно в три раза больше серы и углекислого газа. Газ, выпущенный в результате удара, вызвал глобальное изменение климата и убил 75% всего живого на Земле, включая всех нептичьих динозавров.
Игуаны падают на жителей Флориды
В январе метеорологическая служба Флориды (США)
Дело в том, что когда становится холодно, игуаны, обитающие на верхушках деревьев, как бы застывают, падают на землю и выглядят мертвыми. Но как только погода становится теплее, они снова начинают оживать.
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От игуан до метеоритов.
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