Источник материала: Tut.by

Издание Live Science собрало семь странных вещей, упавших с неба — в списке есть огненные шары, космические корабли и даже игуаны.

Зеленый огненный шар над Тасмановым морем



Изображение: CSIRO

18 ноября 2020 года исследователи сняли невероятное видео, на котором видно, как яркий зеленый метеор пролетел над южным побережьем Тасмании (к сожалению, видео черно-белое).

Исследовательское судно Investigator, которым управляет национальное научное агентство Австралии CSIRO, засняло огненный шар, когда он пересек небо и затем распался над Тасмановым морем. Свидетели говорят, что невооруженным глазом он казался зеленым.

Радужный метеорит в Коста-Рике



Изображение: Laurence Garvie/Center for Meteorite Studies/Arizona State University

Радужный метеорит раскололся над Коста-Рикой в ​​2019 году. Местные жители нашли его осколки между деревнями Ла-Пальмера и Агуас-Заркас.

Продолжающиеся исследования сейчас намекают, что огненный шар мог содержать сложные углеродные соединения, вероятно, аминокислоты (они способны образовывать белки и ДНК) и еще более сложные строительные блоки жизни.

Метеор первоначально откололся от более крупного астероида, который образовался из пыли древней туманности. Именно эта туманность позже породила нашу солнечную систему.

Внезапный взрыв прототипа SpaceX



Изображение: SpaceX

Программа SpaceX Starship в 2020 году провела испытательный полет на большой высоте прототипа под названием SN8, и все прошло по плану, кроме посадки. Прототип взлетел с объекта SpaceX в Бока-Чика (штат Техас, США) и поднялся в небо примерно на 12,5 км, выполняя сложные воздушные маневры по пути. Затем машина снизилась до обозначенной точки приземления на земле, но вошла слишком быстро и загорелась. Взрыв произошел всего через 6 минут 42 секунды после старта.

Метеорит в Мичигане



Изображение: Copyright Heck et al., Field Museum

В январе 2018 года в американском штат Мичиган упал метеорит, и его осколки попали на замерзшее озеро. В этом году, после тщательного анализа космической породы, ученые объявили, что метеорит содержит тысячи органических соединений, которые образовались миллиарды лет назад. Эти соединения появились в первые дни существования нашей Солнечной системы, а это означает, что метеориты, упавшие на молодую Землю, могли нести похожие молекулы. В то время, по словам ученых, органические соединения из метеоров могли быть включены в экосистему примитивных микробов, поэтому изучение метеора из Мичигана способно дать нам представление о ранней жизни на планете.

Обломки кометы, возможно, сровняли с землей древнее сирийское поселение



Изображение: Jennifer Rice, CometResearchGroup.org

В доисторическом поселении Абу-Хурейра на севере Сирии жили первые известные фермеры на Земле, но затем произошел какой-то загадочный огненный инцидент , который разрушил город, оставив в основном остатки соломенных хижин с углеродными следами. Среди обломков также были обнаружены фрагменты стекла, образованные из плавящейся почвы, расплавленных образцов с высоким содержанием железа и серы и наноалмазов.

Ученые недавно более внимательно изучили эти стекловидные материалы и обнаружили, что они могли образоваться только при температурах выше 2000 градусов по Цельсию. Команда пришла к выводу, что фрагменты пролетевшей кометы, вероятно, взорвались над деревней, вызвав сильную волну жара, которая сожгла деревню и почву под ней.

Астероид, убивший динозавров, упал под худшим углом



Изображение: Chase Stone

Чудовищный астероид, уничтоживший динозавров, врезался в Землю под таким крутым углом , что у динозавров просто не было шанса. Ученые смоделировали его путь и обнаружили, что он столкнулся с землей под углом около 60 градусов над горизонтом.

Согласно моделированию, эта траектория заставила астероид извергнуть в атмосферу примерно в три раза больше серы и углекислого газа. Газ, выпущенный в результате удара, вызвал глобальное изменение климата и убил 75% всего живого на Земле, включая всех нептичьих динозавров.

Игуаны падают на жителей Флориды



Фото: Tim Chapman/El Nuevo Herald/MCT/Newscom

В январе метеорологическая служба Флориды (США) предупредила о низких температурах (до 4,4 градуса по Цельсию) с вероятностью падения рептилий с неба.

Дело в том, что когда становится холодно, игуаны, обитающие на верхушках деревьев, как бы застывают, падают на землю и выглядят мертвыми. Но как только погода становится теплее, они снова начинают оживать.