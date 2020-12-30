ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко продлил указ о поддержке спорта до 2024 года

30.12.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко продлил указ о поддержке спорта на новый олимпийский цикл — до конца 2024 года, сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.

Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.

В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями Указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко продлил указ о поддержке спорта на новый олимпийский цикл - до конца 2024 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика