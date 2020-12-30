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Лукашенко продлил указ о поддержке спорта до 2024 года
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко продлил указ о поддержке спорта на новый олимпийский цикл — до конца 2024 года, сообщает его пресс-служба.
Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.
Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.
В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями Указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.
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Александр Лукашенко продлил указ о поддержке спорта на новый олимпийский цикл - до конца 2024 года.
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