Лукашенко продлил указ о поддержке спорта до 2024 года

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко продлил указ о поддержке спорта на новый олимпийский цикл — до конца 2024 года, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.

Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.

В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями Указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.