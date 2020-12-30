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Курс евро в Беларуси достиг исторического максимума. В обменниках уже по 3,2 рубля
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль заметно снизился к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 30 декабря. Европейская валюта при этом завершила последние торги 2020 года на новом абсолютном максимуме.
По итогам торгов курс американской валюты вырос на 0,81 копейки, или на 0,32%, и составил 2,5789 рубля.
Курс евро увеличился на 1,88 копейки (0,60%) и составил 3,1680 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,45 копейки (0,13%) до 3,4871 белорусского рубля за 100 российских.
На этом фоне курс продажи евро в обменных пунктах отдельных банков уже достиг 3,20 рубля, отмечает
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Белорусский рубль заметно снизился к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 30 декабря. Европейская валюта при этом завершила последние торги...
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