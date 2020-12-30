Тихановская поздравила с днем рождения Нину Багинскую и Павла Северинца

Светлана Тихановская во время пресс-конференции 30 декабря в онлайн-формате поздравила с днем рождения известную активистку Нину Багинскую и оппозиционного политика Павла Северинца, которым сегодня исполнилось 74 и 44 года соответственно.



Нина Багинская

«Я хотела бы поздравить с днем рождения так называемую мать белорусских протестов Ниночку Багинскую, которой сегодня исполняется 74 года, а также Павла Северинца, который с начала июня находится в тюрьме, — сказала Тихановская. — От всей души мы поздравляем наших борцов за свободу. Они на самом деле свободны внутренне, свободны душой. Они — яркий пример тому, как людям надо бороться за свои права. Мы надеемся на скорое освобождение политических заключенных, о которых мы, конечно же, думаем каждый день».

Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах текущего года, и отбирали у нее бело-красно-белый флаг.

Павел Северинец — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Был задержан 7 июня. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). Недавно срок содержания Северинца под стражей продлили до 20 февраля 2021 года.