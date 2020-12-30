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Перед Новым годом стоит ждать скачка курса доллара. Объясняем, почему?

30.12.2020 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Перед Новым годом стоит ждать скачка курса доллара. Объясняем, почему?
Иллюстративное фото
2020 год подходит к концу, совсем скоро мы проснемся в 2021-ом и сменим календари. Кроме того, впереди нас ждут длинные выходные. Чем нас встретит новый год — не совсем понятно, поэтому многие стараются перевести деньги в валюту, чтобы спать спокойнее и увереннее.

Одинаковое настроение сегодня и у юрлиц, и у обычных граждан. Отсюда и рост курсов валют. Однако паники на рынках нет.

На Московской бирже, 30 декабря, в последний день торгов 2020 года, курс американской валюты вырос всего на 21,9 копейки, до 73,8757 RUB. Скорее всего, таким и будет курс Банка России на новогодние праздники.


Немного иначе повел себя белорусский рубль, который 31 декабря останется без подсказок российского собрата.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара подскочил на 0,0081 (+0,32%), до 2,5789 белорусского рубля;

- евро увеличился на 0,0188 (+0,60%), до 3,1680 белорусского рубля;

- российский рубль стал дешевле на 0,0045 (-0,13%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4871 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Одинаковое настроение сегодня и у юрлиц, и у обычных граждан.
 
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