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Перед Новым годом стоит ждать скачка курса доллара. Объясняем, почему?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Одинаковое настроение сегодня и у юрлиц, и у обычных граждан. Отсюда и рост курсов валют. Однако паники на рынках нет.
На Московской бирже, 30 декабря, в последний день торгов 2020 года, курс американской валюты вырос всего на 21,9 копейки, до 73,8757 RUB. Скорее всего, таким и будет курс Банка России на новогодние праздники.
Немного иначе повел себя белорусский рубль, который 31 декабря останется без подсказок российского собрата.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара подскочил на 0,0081 (+0,32%), до 2,5789 белорусского рубля;
- евро увеличился на 0,0188 (+0,60%), до 3,1680 белорусского рубля;
- российский рубль стал дешевле на 0,0045 (-0,13%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4871 белорусского рубля, за сотню.
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Одинаковое настроение сегодня и у юрлиц, и у обычных граждан.
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