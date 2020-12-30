Источник материала: Хартия'97

Довести дело до Гааги: Варшава расследует избиение польских журналистов в Минске 30.12.2020, 15:22

Минске" src="https://www.21.by/pub/news/2020/12/1609331462544408.jpg"> Витольд Добровольский

Фото: «Еврорадио»

Некоторые из белорусских силовиков уже были допрошены.

В Польше начато расследование по факту избиения троих поляков во время протестов в Беларуси. Свидетелями выступают в том числе белорусские силовики. Один из пострадавших, журналист Витольд Добровольский, рассказал "Еврорадио" подробности.

— Наша главная цель — это довести дело о пытках вместе со многими другими жертвами до Международного суда в Гааге. Должен пройти трибунал, чтобы люди, ответственные за произошедшее насилие, были наказаны, — рассказывает Витольд Добровольский.

Расследованием дела занимается Агентство внутренней безопасности Польши. Уже есть свидетельства об издевательствах и пытках в отношении Добровольского и еще двоих польских граждан.

— Я знаю, что некоторые из белорусских силовиков уже были допрошены. Но деталями о том, кто это, я не располагаю. Да и не мог бы делиться, пока идет расследование — добавляет журналист.

Польское издание rmf24 пишет, что следствие старается поминутно восстановить события, которые произошли с тремя гражданами Польши в Минске. Но у спецслужб есть сомнения по поводу искренности некоторых представителей белорусских силовых структур. Они опасаются, что, давая показания, они на самом деле пытаются выяснить подробности хода расследования.





Адвокат Витольда Томаш Вилиньский сотрудничает с правозащитными организациями и пострадавшими из других стран и хотел бы расширить судебное разбирательство. В планах — представить действия силовиков как деятельность организованной вооруженной преступной группы, в состав которой входят сотрудники МВД, КГБ и ОМОН, и доказать факты применения пыток в отношении мирного населения.

Витольд Добровольский приехал в Беларусь 6 августа, чтобы освещать президентские выборы. 10 августа его вместе с фотографом Каспером Синицким затолкали в черный бус на Немиге в Минске. Корреспонденты вышли на свободу лишь спустя три дня.

По словам Витольда, избивать их начали сразу — еще в микроавтобусе. После этого — пересадили в автозак и отвезли в РУВД Фрунзенского района. Там избиения и оскорбления продолжились.

— Нас отвели в какой-то баскетбольный зал. Там уже было около ста человек. Всем надо было лежать головой в пол. Люди кричали, их продолжали избивать, — рассказывал Витольд. — Когда узнали, что я из Польши, избивать стали сильнее. Они отвели нас с Каспером в коридор и сказали, что ненавидят поляков. Вспоминали историю Второй мировой войны. То же самое было с латвийцами, их тоже называли фашистами. То, что мы журналисты, никак нам не помогало.

После этого Витольда и Каспера перевезли в тюрьму в Жодино. Оттуда их отпустили без суда, так как не нашли переводчика с польского. Посольство Польши перевезло пострадавших журналистов в безопасное место и помогло улететь в Варшаву.

В Польше Витольда и Каспера с различными ушибами положили в больницу на обследование.

— Я был и в Украине, и в Гонконге, и в других горячих точках, но за последние годы я не видел ничего похожего на то, что происходило в Беларуси. Чтобы вот так похищали, пытали журналистов, арестовали за пару дней 7000 человек! Настоящее сумасшествие, — резюмирует Витольд.

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