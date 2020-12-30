Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили самые мощные магниты во Вселенной 30.12.2020, 15:07

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Ближайший из них находится в 9000 световых лет от Солнечной системы.

Жизненный цикл гигантских звезд иногда завершается превращением светила к компактную нейтронную звезду, диаметр которой составляет всего два десятка километров, пишет lenta.ua .

Есть разные типы нейтронных звезд — например, магнетары, которые считаются самыми мощными магнитами во Вселенной. Состоящие практически полностью из нейтронов, нейтронные звезды обладают невероятной плотностью — даже небольшой фрагмент такой звезды весил бы сотни миллионов тонн. При этом, нейтронные звезды вращаются с колоссальной скоростью, создавая мощные магнитные поля. Среди разных видов нейтронных звезд особенно выделяются магнетары — самые мощные магниты во Вселенной.

Если магнитное поле рядовой нейтронной звезды примерно в 2 трлн раз мощнее магнитного поля Земли, то сила магнитного поля магнетара в тысячу раз выше, чем у обычной нейтронной звезды.

Обладая столь невероятным магнетизмом, магнетары представляют собой очень опасные объекты. Например, если вы вдруг окажетесь в тысяче километров от такой звезды, то ваше тело мгновенно растворится в пространстве — мощное магнитное поле просто изменит последовательность атомов, из которых состоит тело, и жизнедеятельность организма станет невозможной.

Тысяча километров — пустяк для магнетара. Такие объекты подвержены т.н. "звездотрясениям", во время которых могут представлять опасность для планет, удаленных на десятки световых лет. К счастью, ближайший к нам магнетар расположен в 9000 световых лет от Солнечной системы, поэтому нам ничего (пока) не угрожает.

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