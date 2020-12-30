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Женщины Жодино поблагодарили страны, которые поддержали народ Беларуси

30.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Женщины Жодино поблагодарили страны, которые поддержали народ Беларуси

  • 30.12.2020, 15:00
Женщины Жодино поблагодарили страны, которые поддержали народ Беларуси

Участницы проекта записали видеоролик, в котором «дзякуй» прозвучало на многих языках.

Женщины Жодино в дни рождественских и новогодних праздников решили записать ролик для народов и правительств, поддержавших народ Беларуси в борьбе за свободу, сообщает ex-press.by.

«Дзякуй» прозвучало на языках Швеции, Германии, Великобритании, Украины, Польши, Литвы, Латвии, США, Дании, Норвегии, Чехии, Франции, Канады, Эстонии, Словакии и России.

Участницы проекта примерили шляпы и костюмы самых разных героев и персонажей, стран и национальностей, тем самым подчеркивая разнообразие нашего мира, в котором главные ценности — любовь, свобода, солидарность и благодарность друг другу.

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Участницы проекта записали видеоролик, в котором «дзякуй» прозвучало на многих языках.
 
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