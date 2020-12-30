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Стало известно, кем больше всего восхищались американцы в этом году

30.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, кем больше всего восхищались американцы в этом году

  • 30.12.2020, 14:51
  • 1,707
Стало известно, кем больше всего восхищались американцы в этом году

Этот рейтинг в течение 12 лет возглавлял бывший президент Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в Соединенных Штатах в 2020 году.

Таков результат опроса, который ежегодно проводит социологическая служба Gallup, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Трамп впервые вышел на первое место в рейтинге, который в течение 12 лет возглавлял бывший президент Барак Обама.

Американцев спросили, кем из мужчин, который живет в любой точке мира, они восхищаются больше всего. 18% опрошенных взрослых американцев назвали Трампа. 15% - Обаму. Избранный президент Джо Байден стал третьим.

В аналогичной номинации среди женщин победу одержала бывшая первая леди Мишель Обама. На втором месте оказалась избранная вице-президент Камала Харрис. Третья - нынешняя первая леди США Мелания Трамп.

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Этот рейтинг в течение 12 лет возглавлял бывший президент Барак Обама.
 
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