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Эксперты: Кремль готовит для Лукашенко жесткий сценарий отстранения от власти
Источник материала: Хартия'97
Эксперты: Кремль готовит для Лукашенко жесткий сценарий отстранения от власти
Москва и Запад рассматривают его как токсичную фигуру во всех смыслах.
Слив в открытый доступ «досье генерала Чернова», получившего название «плана Б» Кремля по Беларуси наиболее вероятно является контролируемым и указывает на смену тактики Москвы в отношении Беларуси, сообщает
Кремль признал бесплодность попыток принудить Лукашенко к проведению «конституционной реформы» по сценарию, устраивающему российское руководство. Теперь очередь за жестким сценарием с элементами силового вмешательства (а ля штурм дворца Амина/ Бакиева). Как только администрация Джозефа Байдена примет полномочия, именно этот сценарий будет обсуждаться с Вашингтоном, тем более, что есть опыт взаимодействия по кейсу Бакиева.
Из циркулирующих в Кремле оценок ситуации в Беларуси другими ведомственными источниками как на этапе президентской кампании, так и в разгар политического кризиса, аналитики телеграм-канала делают следующие выводы:
Москва рассматривала и рассматривает Александра Лукашенко как токсичную фигуру во всех смыслах. Его международная токсичная и изоляции со стороны Запада - гарантия его невмешательства;
Кремль внимательно наблюдал за избирательной кампанией в Беларуси и предвидел массовые протесты;
Несмотря на риторическую демонстрацию готовности вмешаться силовым путем в белорусский кризис, Москва не имела таких намерений из-за опасений трансформации протестов в антироссийские и рисков новых западных санкций;
Вместо многомиллиардных «дотаций в обмен на поцелуи» на подкуп геополитической лояльности Москве следует потратить эти ресурсы на развертывание в европейской части России новых ракетных систем и систем ПВО-ПРО. Такой подход позволит загрузить российский ВПК заказами;
По итогам политического кризиса в Беларуси возвращения к статус-кво в белорусско-российских отношениях не произойдет, эволюционным путем будет выработан новый формат сотрудничества.
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Москва и Запад рассматривают его как токсичную фигуру во всех смыслах.
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