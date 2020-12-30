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Эксперты: Кремль готовит для Лукашенко жесткий сценарий отстранения от власти

30.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эксперты: Кремль готовит для Лукашенко жесткий сценарий отстранения от власти

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  • 30.12.2020, 14:50
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Эксперты: Кремль готовит для Лукашенко жесткий сценарий отстранения от власти

Москва и Запад рассматривают его как токсичную фигуру во всех смыслах.

Слив в открытый доступ «досье генерала Чернова», получившего название «плана Б» Кремля по Беларуси наиболее вероятно является контролируемым и указывает на смену тактики Москвы в отношении Беларуси, сообщает телеграм-канала Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

Кремль признал бесплодность попыток принудить Лукашенко к проведению «конституционной реформы» по сценарию, устраивающему российское руководство. Теперь очередь за жестким сценарием с элементами силового вмешательства (а ля штурм дворца Амина/ Бакиева). Как только администрация Джозефа Байдена примет полномочия, именно этот сценарий будет обсуждаться с Вашингтоном, тем более, что есть опыт взаимодействия по кейсу Бакиева.

Из циркулирующих в Кремле оценок ситуации в Беларуси другими ведомственными источниками как на этапе президентской кампании, так и в разгар политического кризиса, аналитики телеграм-канала делают следующие выводы:

Москва рассматривала и рассматривает Александра Лукашенко как токсичную фигуру во всех смыслах. Его международная токсичная и изоляции со стороны Запада - гарантия его невмешательства;

Кремль внимательно наблюдал за избирательной кампанией в Беларуси и предвидел массовые протесты;

Несмотря на риторическую демонстрацию готовности вмешаться силовым путем в белорусский кризис, Москва не имела таких намерений из-за опасений трансформации протестов в антироссийские и рисков новых западных санкций;

Вместо многомиллиардных «дотаций в обмен на поцелуи» на подкуп геополитической лояльности Москве следует потратить эти ресурсы на развертывание в европейской части России новых ракетных систем и систем ПВО-ПРО. Такой подход позволит загрузить российский ВПК заказами;

По итогам политического кризиса в Беларуси возвращения к статус-кво в белорусско-российских отношениях не произойдет, эволюционным путем будет выработан новый формат сотрудничества.

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