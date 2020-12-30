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В аэропорту Адена в Йемене прогремел мощный взрыв

30.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В аэропорту Адена в Йемене прогремел мощный взрыв

  • 30.12.2020, 14:44
  • 1,840
В аэропорту Адена в Йемене прогремел мощный взрыв

ЧП произошло в момент прибытия в аэропорт правительственного самолета.

В среду, 30 декабря, в международном аэропорту города Аден в Йемене произошел мощный взрыв, передает nv.ua.

Как сообщают местные СМИ, в результате происшествия есть много погибших и раненых, однако их точное количество на данное время не известно.

Судя по обнародованному видео, взрыв прогремел после приземления в аэропорту правительственного самолета, прилетевшего из Саудовской Аравии.

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ЧП произошло в момент прибытия в аэропорт правительственного самолета.
 
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