Источник материала: Хартия'97

В аэропорту Адена в Йемене прогремел мощный взрыв 30.12.2020, 14:44

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ЧП произошло в момент прибытия в аэропорт правительственного самолета.

В среду, 30 декабря, в международном аэропорту города Аден в Йемене произошел мощный взрыв, передает nv.ua .

Как сообщают местные СМИ, в результате происшествия есть много погибших и раненых, однако их точное количество на данное время не известно.

Судя по обнародованному видео, взрыв прогремел после приземления в аэропорту правительственного самолета, прилетевшего из Саудовской Аравии.

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