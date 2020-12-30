|
В аэропорту Адена в Йемене прогремел мощный взрыв
Источник материала: Хартия'97
В аэропорту Адена в Йемене прогремел мощный взрыв
ЧП произошло в момент прибытия в аэропорт правительственного самолета.
В среду, 30 декабря, в международном аэропорту города Аден в Йемене произошел мощный взрыв, передает
Как сообщают местные СМИ, в результате происшествия есть много погибших и раненых, однако их точное количество на данное время не известно.
Судя по обнародованному видео, взрыв прогремел после приземления в аэропорту правительственного самолета, прилетевшего из Саудовской Аравии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло в момент прибытия в аэропорт правительственного самолета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)