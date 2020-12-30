Источник материала: Хартия'97

Бесстрашные жители Грушевки отстояли свой флаг и будут встречать под ним Новый год 1 30.12.2020, 14:31

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Минский район одержал уже более 50 побед над лукашистами.

Неуступчивые и бесстрашные жители минской Грушевки сохранили свой флаг и готовятся под ним встретить Новый год.

За последние несколько месяцев он восстанавливался более 50 раз, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

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