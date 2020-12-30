«Светофор» - это сеть магазинов-дискаунтеров, в Минске, Могилеве, Гомеле, Бресте , Гродно, Витебске и других городах Республики Беларусь.





В ходе проверки в отдельных торговых объектах, расположенных в областных центрах и Минске, был выявлен ряд нарушений законодательства о торговле, в том числе не соблюдался ассортиментный перечень товаров, продавалась продукция с истекшим сроком годности.





"Юридические лица были заранее уведомлены о том, что проверки будут. Но никаких мер для того, чтобы заранее устранить нарушения, принято не было", - рассказал БелТА начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.





В итоге МАРТ выдал предписания о приостановлении работы десяти торговых объектов сети «Светофор» до 29 января.





Кирилл Слабко обратил внимание, что после устранения выявленных нарушений субъекты торговли, получившие такое предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов.











