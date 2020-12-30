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МАРТ закрыл на месяц 10 магазинов "Светофор"

30.12.2020 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования приостановило работу 10 магазинов сети до 29 января из-за нарушений законодательства о торговле

«Светофор» - это сеть магазинов-дискаунтеров, в Минске, Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и других городах Республики Беларусь. 

В ходе проверки в отдельных торговых объектах, расположенных в областных центрах и Минске, был выявлен ряд нарушений законодательства о торговле, в том числе не соблюдался ассортиментный перечень товаров, продавалась продукция с истекшим сроком годности.

"Юридические лица были заранее уведомлены о том, что проверки будут. Но никаких мер для того, чтобы заранее устранить нарушения, принято не было", - рассказал БелТА начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилл Слабко.

В итоге МАРТ выдал предписания о приостановлении работы десяти торговых объектов сети «Светофор» до 29 января. 

Кирилл Слабко обратил внимание, что после устранения выявленных нарушений субъекты торговли, получившие такое предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования приостановило работу 10 магазинов сети до 29 января из-за нарушений законодательства о торговле
 
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