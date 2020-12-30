|
Контакт первого уровня: Тихановская на самоизоляции
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская провела 30 декабря онлайн конференцию по итогам своей работы в 2020 году.
В начале мероприятия она сообщила, что находится сейчас на самоизоляции, поскольку является контактом первого уровня с больным COVID-19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская провела 30 декабря онлайн конференцию по итогам своей работы в 2020 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)