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Контакт первого уровня: Тихановская на самоизоляции

30.12.2020 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская провела 30 декабря онлайн конференцию по итогам своей работы в 2020 году.



В начале мероприятия она сообщила, что находится сейчас на самоизоляции, поскольку является контактом первого уровня с больным COVID-19.
 
 
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Светлана Тихановская провела 30 декабря онлайн конференцию по итогам своей работы в 2020 году.
 
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