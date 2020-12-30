"Тот самый Карпенков". Что мы знаем об одном из главных "защитников" Лукашенко

UDF.BY рассказывает о наиболее примечательных фактах из его биографии. рассказывает о наиболее примечательных фактах из его биографии.





Летал с Лукашенко на курорт

В 2002 году Александр Лукашенко отдохнул в австрийских Альпах. Вместе с ним в отель заселилась небольшая делегация, в составе которой был и некто Карпенков. В числе других силовиков – Николай Латышенок и Андрей Втюрин.





На тот момент Николай Карпенков уже много лет работал в Службе безопасности президента, а в 2003 году его назначили руководителем спецподразделения «Алмаз».





Боролся против Козулина

На президентских выборах 2006 года агрессивную кампанию проводил бывший ректор БГУ Александр Козулин. Например, он хотел пройти на Всебелорусское народное собрание – чего власти, конечно, же не могли допустить. В результате кандидат в президенты был избит и задержан. Сообщалось, что это сделали бойцы «Адмаза».





Тогда же Карпенков выстрелил у здания Октябрьского РУВД в автомобиль оппозиционного активиста Юрия Радзивила, волонтера команды Козулина.









По словам Некляева, ударил его дубинкой

Журналист и издатель Борис Пастернак опубликовал на днях интервью с поэтом Владимиром Некляевым, который после президентских выборов-2010 провел несколько месяцев в СИЗО КГБ.





Некляев вспомнил, как его выключили из сознания на пути к Площади.





«Даже стихи об этом написал. Хотя если твоя биография будет героически длиться после тебя, это как-то мало вдохновляет. В конце концов вышло так, как вышло: прибежал товарищ подполковник Карпенков и стукнул меня по голове чем-то тяжелым», – рассказал поэт.





У Некляева уточнили: «Это был все тот же Карпенков?»





«Да. Тот же, который и сейчас. И мало того, что он мне едва мозги не вышиб, так еще и на земле его ребята ногами добавили», – рассказал Некляев.





При всех разбил витрину кафе

В 2020 году Карпенков уже работал начальником ГУБОПиК и вышел на первые роли уже после президентских выборов, когда начались массовые протесты против фальсификации результатов выборов и насилия со стороны силовиков.





6 сентября он лично разбил дверь и витрины минского кафе O'Petit, чтобы задержать нескольких человек. Даже пресс-секретарь Путина назвал этот поступок хулиганской выходкой.

















«Орал, оскорблял, запугивал» Колесникову

Мария Колесникова, руководившая штабом Виктора Бабарико. Позже в письме она рассказала, что с ней происходило 7 сентября после похищения в центре В том же сентябре за решеткой оказалась, руководившая штабомПозже в письме она рассказала, что с ней происходило 7 сентября после похищения в центре Минска





«После моего похищения меня завезли и силой затащили в кабинет Карпенкова Н.Н, где он орал, оскорблял, запугивал. В его кабинете «беседа» происходила с двумя другими господами (Казакевичем Г.А., первым заместителем министра внутренних дел и Павлюченко А.Ю., начальником ОАЦ). Вы часто можете видеть их в официальных СМИ.





Они поставили ультиматум: я уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут — живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на «отдых» в камере-одиночке», – написал Колесникова.





Выступил с заявлением о готовности стрелять в протестующих

В октябре Карпенков выступил, можно сказать, с программным заявлением по БТ.





«Мы, конечно, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных острокопытных мы с улиц уберем», – отметил он.





Через месяц Лукашенко повысил Карпенкова до заместителя министра и командующего внутренними войсками.





Попал под санкции, ему грозит уголовное дело

Действия Карпенкова не остались незамеченными за пределами Беларуси. Латвия, Литва и Эстония включили силовика в свои санкционные списки.





В декабре стало известно, что Карпенков может стать обвиняемым по уголовному делу, возбуждённому в Литве. Он является подозреваемым в похищении и пытках владельца цветочного магазина Максима Хорошина.





«Установлено, что 13.10.2020 Хорошин М.Л. был похищен на ул. Ульяновской, 3 начальником ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Карпенковым Н.Н., действовавшим с превышением служебных полномочий в группе лиц со своими подчиненными, после чего незаконно доставлен в Первомайский РУВД г.Минска, где в отношении него названные лица при попустительстве начальника РУВД Бакача А.С. применили пытки», – говорится в Единой книге регистрации преступлений.