Как стать делегатом и чего ждать от итогов обсуждения? Отвечаем на главные вопросы о Всебелорусском народном собрании

Источник материала: Onliner

Разбираемся, какие результаты имело каждое из проведенных всебелорусских народных собраний.

Немного итогов. Какие решения принимали делегаты в предыдущие разы?

За всю историю существования независимой Беларуси собрание проходило уже пять раз — в 1996, 2001, 2006, 2010 и 2016 году. Причем некоторые из них даже имели девизы. Рассказываем о главных решениях каждого.

19—20 октября 1996 года. «Только народ вправе решать свою судьбу»

Во время первого из народных собраний была принята программа социально-экономического развития на 1996—2000 годы. Делегаты одобрили инициативу проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

18—19 мая 2001 года. «За сильную и процветающую Беларусь»

Во время второго Всебелорусского народного собрания делегаты определились с социально-экономическим развитием Республики Беларусь на 2001—2005 годы. Ориентирами стали обеспечение продовольственной безопасности, экспорт, жилье, инновации и инвестиции.

2—3 марта 2006 года. «Государство для народа»

Акценты третьего народного собрания — рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие АПК и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов.





6—7 декабря 2010 года

Во время проведения четвертого народного собрания делегаты определились со следующими целями: национальная модель социально ориентированной экономики, улучшение бизнес-климата, рост экспорта.

22—23 июня 2016 года

Участники решили, что главная цель следующей пятилетки — повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики и привлечение инвестиций.

Что касается шестого Всебелорусского народного собрания, ожидается, что на нем, кроме экономических вопросов, также будут обсуждаться конституционные изменения. Вот что говорил сам Лукашенко, предлагая сделать народное собрание конституционным органом:

— Нам надо утвердить пятилетку — как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное — экономика, к чему мы будем стремиться. Люди должны быть сориентированы на пять лет вперед. Второй вопрос — политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее.

— Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, — считает Александр Лукашенко. — Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать.

Ожидается, что в этом собрании участие примут около 2700 человек.

Понятно. А что делать, если я хочу стать делегатом на собрании?

С этим пока не все понятно. За комментарием по этому поводу мы обратились в администрацию Центрального района Минска. В идеологической службе нам рассказали, что информацией по поводу выдвижения делегатов они не располагают, и посоветовали обращаться в Мингорисполком. Дозвониться в пресс-службу последнего нам не удалось.

В идеологическом отделе Советского района Минска журналисту Onliner обещали перезвонить, но звонка мы так и не дождались. Затем по указанному номеру перестали снимать трубку.

В Брестском облисполкоме нам посоветовали обращаться на портал Всебелорусского народного собрания — «там все расписано».

Подробно прокомментировать выдвижение делегатов нам согласились только в Гомельском облисполкоме.

— Выдвижение происходит следующим образом: 70 процентов — от Советов, 30 процентов — от общественных объединений. Последние должны насчитывать 1000 человек. Если вы состоите в общественном объединении, то должны обращаться к его руководителям. И чтобы вас выбрали делегатом, решить это должно руководство.

— От каких критериев зависит, выберут человека или нет?

— Руководители сами решают, насколько активен человек и как он участвует в жизни общественного объединения, — рассказали нам.





Но обратимся к официальным сообщениям. На сайте собрания говорится, что его участники от областей и Минска избираются «с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска — не более 370 граждан».

В указе №492, подписанном Лукашенко, отмечается, что участниками шестого Всебелорусского народного собрания могут стать совершеннолетние и зарегистрированные по месту жительства на территории Беларуси граждане. А еще — депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания. Порядок выдвижения кандидатур и избрание участников собрания утверждает председатель республиканского организационного комитета Роман Головченко.

А вот список приглашенных лиц формируется республиканским организационным комитетом по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания из списка:

руководителей государственных органов и организаций;

представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации;

сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь;

представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в Республике Беларусь;

иных лиц.

Дальше все зависит от организационных комитетов по подготовке и проведению собрания. Они устанавливают пропорционально численности взрослого населения нормы представительства участников от районов и городов и доводят до местных организационных комитетов. Затем участники избираются Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.



