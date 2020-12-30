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Бенчмарк раскрыл характеристики первого «своего» смартфона Honor
Источник материала: Onliner
В китайской соцсети Weibo
Тест GameBench проходил в игру Game for Peace — это измененная для китайского рынка PUBG Mobile, то есть весьма требовательный к железу экшен. Игра показала в среднем 90 кадров в секунду, что можно считать отличным показателем. Из описания бенчмарка следует, что графический модуль смартфона — ARM Mali-G77 MC9. Это позволяет предположить, что чипом в Honor V40 окажется MediaTek Dimensity 1000+.
Honor V40 разрабатывается под внутренним названием YORK. Согласно сертификатам, модель получит зарядку на мощности 66 Вт и будет поставляться с зарядным устройством Huawei 66W SuperCharge.
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.59" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), HiSilicon Kirin 710A, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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В китайской соцсети Weibo появились характеристики, предположительно, первого смартфона Honor после ухода из-под крыла Huawei. Устройству пророчат название Honor V40, и теперь...
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