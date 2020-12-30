Бенчмарк раскрыл характеристики первого «своего» смартфона Honor

Источник материала: Onliner

В китайской соцсети Weibo появились характеристики, предположительно, первого смартфона Honor после ухода из-под крыла Huawei. Устройству пророчат название Honor V40, и теперь можно составить представление о его начинке.

Тест GameBench проходил в игру Game for Peace — это измененная для китайского рынка PUBG Mobile, то есть весьма требовательный к железу экшен. Игра показала в среднем 90 кадров в секунду, что можно считать отличным показателем. Из описания бенчмарка следует, что графический модуль смартфона — ARM Mali-G77 MC9. Это позволяет предположить, что чипом в Honor V40 окажется MediaTek Dimensity 1000+.





Honor V40 разрабатывается под внутренним названием YORK. Согласно сертификатам, модель получит зарядку на мощности 66 Вт и будет поставляться с зарядным устройством Huawei 66W SuperCharge.