Бывший запретил: Гагарина не смогла увезти дочь за границу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший супруг российской певицы Полины Гагариной наложил запрет на новогодний отпуск певицы с маленькой дочкой: фотограф Дмитрий Исхаков решил, что девочка должна остаться дома.

После официального развода Исхаков и Гагарина получили равные права на опеку над общей дочерью. Фотограф сразу же дал понять, что будет пользоваться отцовскими правами. И первым решением Исхакова стало ограничение, которое он наложил на заграничные путешествия Гагариной с малышкой.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Исхаков обратился в миграционную службу, потребовав запрета на вывоз ребенка за границу независимо от желания Гагариной.

Таким образом, он сорвал все планы певицы на новогодний отпуск с дочкой в Занзибаре. Компанию Гагариной может составить лишь старший сын Андрей от первого брака.

Напомним, что свадьба Гагариной и Исхакова состоялась в 2014-м, а слухи о разрыве появились во время карантина. Официальное расторжение брака состоялось в декабре 2020 года.

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