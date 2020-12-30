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Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

30.12.2020 15:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент России подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.

Согласно документу, зарубежным соцсетям и IT-платформам грозит наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это касается в том числе и таких гигантов, как Twitter, Facebook и YouTube. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов, сообщает ria.ru.

В документе также прописан механизм действий. Решение о том, что была допущена цензура, принимает генпрокурор по согласованию с МИД России, после чего следуют санкции. Однако их можно избежать, если соцсеть или IT-платформа откажется от блокировки. В таком случае они должны проинформировать о своем решении Роскомнадзор.

Штраф для нарушителей составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. При этом штраф может применяться вместе с блокировкой либо замедлением трафика.

 
 
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Президент России подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.
 
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