Kia в России озвучила стартовую стоимость нового Carnival

Источник материала: Tut.by

Российский офис Kia раскрыл информацию о начальной стоимости нового поколения минивэна Carnival . В комплектации Comfort с 199-сильным дизелем 2.2 CRDi и 8-ступенчатым «автоматом» цены на новинку в соседней стране начинаются от 2 599 900 рублей (35 300 долларов по текущему курсу).





Оснащение базовой версии включает светодиодные фары, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, задние датчики парковки, пакет «Теплые опции» (подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и передних сидений) и 17-дюймовые колесные диски. Напомним, что кроме дизеля для нового Carnival предложат также бензиновый атмосферный V6 объемом 3,5 л (249 л.с. и 332 Нм крутящего момента), но подробности о такой версии появятся ближе к моменту старта продаж в начале 2021 года.





Тем временем в Южной Корее, где продажи начались в августе 2020 года, новый Carnival вышел на первое место среди всех моделей бренда — всего за пять месяцев было продано почти 50 тысяч кроссвэнов.