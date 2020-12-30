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Чиновники приостановили работу 10 магазинов одного из жестких дискаунтеров. Каких городов это коснулось
Источник материала: Tut.by
МАРТ приостановил работу 10 магазинов российской сети «Светофор» на один месяц — с 30 декабря по 29 января, рассказали в ведомстве. Причины — несоблюдение ассортиментных перечней и товары с истекшим сроком годности.
Как сообщили FINANCE.TUT.BY в МАРТ, работу приостановили по два магазина сети в Гомеле, Витебске, Могилеве и Минске, по одному — в Бресте и Гродно. Причины — несоблюдение ассортиментного перечня товаров и предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности. Их работа приостановлена до 29 января, но если нарушения будут устранены раньше, они могут обратиться за досрочным возобновлением работы.
В марте этого года МАРТ
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Чиновники приостановили работу 10 магазинов одного из жестких дискаунтеров. Каких городов это коснулось
Причина - просрочка и несоблюдение ассортиментных перечней.
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