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В Слонимском районе плуг сорвался с домкрата и насмерть придавил мужчину
Источник материала: Tut.by
Плуг сорвался с домкрата и придавил рабочего в Слонимском районе. Об этом
По данным следствия, днем 29 декабря 41-летний мужчина выполнял работы по замене колеса на навесном плуге. В какой-то момент плуг опрокинулся с домкрата и придавил рабочего.
От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
Следователь и эксперт провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили сотрудников предприятия. По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертных исследований, изъята необходимая документация.
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По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертных исследований, изъята необходимая документация.
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