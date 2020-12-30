В Слонимском районе плуг сорвался с домкрата и насмерть придавил мужчину

Источник материала: Tut.by

Плуг сорвался с домкрата и придавил рабочего в Слонимском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, днем 29 декабря 41-летний мужчина выполнял работы по замене колеса на навесном плуге. В какой-то момент плуг опрокинулся с домкрата и придавил рабочего.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Следователь и эксперт провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили сотрудников предприятия. По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертных исследований, изъята необходимая документация.