ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Слонимском районе плуг сорвался с домкрата и насмерть придавил мужчину

30.12.2020 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Плуг сорвался с домкрата и придавил рабочего в Слонимском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, днем 29 декабря 41-летний мужчина выполнял работы по замене колеса на навесном плуге. В какой-то момент плуг опрокинулся с домкрата и придавил рабочего.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Следователь и эксперт провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили сотрудников предприятия. По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертных исследований, изъята необходимая документация.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертных исследований, изъята необходимая документация.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перед Новым годом стоит ждать скачка курса доллара. Объясняем, почему?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика