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Душевное видео: «Нас всех объединяет одно желание»

30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Команда Freedom Belarus выпустила рождественское и новогоднее поздравление.

Видео создано при поддержке Фонда культурной солидарности, Фонда спортивной солидарности, Фонда медицинской солидарности. В нем снялись Нина Багинская, Сергей Миронов («Хлопотное дельце»), Александр Жданович из «Калыханки», шоумен Виталий Воднев, фристайлистка Александра Романовская и многие другие, кого объединяет одно желание.

«Пусть оно сбудется!», — желают авторы ролика «З Новым годам, Беларусь!».

 
 
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Команда Freedom Belarus выпустила рождественское и новогоднее поздравление.
 
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