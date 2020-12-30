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Душевное видео: «Нас всех объединяет одно желание»
30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Команда Freedom Belarus выпустила рождественское и новогоднее поздравление.
Видео создано при поддержке Фонда культурной солидарности, Фонда спортивной солидарности, Фонда медицинской солидарности. В нем снялись Нина Багинская, Сергей Миронов («Хлопотное дельце»), Александр Жданович из «Калыханки», шоумен Виталий Воднев, фристайлистка Александра Романовская и многие другие, кого объединяет одно желание.
«Пусть оно сбудется!», — желают авторы ролика «З Новым годам, Беларусь!».
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Команда Freedom Belarus выпустила рождественское и новогоднее поздравление.
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