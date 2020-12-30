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Обложка дня. Сильные женщины
30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер немецкой газеты Badische Zeitung, посвященный сильным женщинам Восточной Европы, в том числе Марии Колесниковой.
Фото TUT.BY
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Так выглядит свежий номер немецкой газеты Badische Zeitung, посвященный сильным женщинам Восточной Европы, в том числе Марии Колесниковой.
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