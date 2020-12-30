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Минчанин получил три года лишения свободы за сломанный нос милиционеру

30.12.2020 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Минска получил три года лишения свободы за то, что сломал нос сотруднику милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин получил три года лишения свободы за сломанный нос милиционеру

В суде Советского района Минска состоялось судебное заседание, в ходе которого судья удовлетворила иск о взыскании морального вреда инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы ГОМ Советского РУВД.

Обвиняемый в сентябре нанес сотруднику милиции удары по лицу. Милиционер обратился за помощью в учреждение здравоохранения, где ему диагностировали перелом носа.

Решением суда ответчик подвергнут лишению свободы сроком на три года и должен выплатить компенсацию вреда в размере 3000 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска получил три года лишения свободы за то, что сломал нос сотруднику милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
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