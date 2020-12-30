Вопрос о едином тарифе на газ для населения рассмотрят в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Целесообразность введения единого тарифа на газ для белорусского населения будет рассмотрена в течение 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на заявление министра энергетики Виктора Каранкевича.

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность перехода на единый тариф без учета сезонности, министр ответил утвердительно. Вместе с тем, уточнил он, этот процесс нужно до конца изучить, что и планируется сделать в течение следующего года.

Министра также спросили о том, как повлияет ввод АЭС в эксплуатацию на ход газификации в стране. Каранкевич рассказал, что с вводом станции будут сокращаться объемы потребления природного газа, а потенциал по выработке электроэнергии вырастет.

В стране на данный момент свыше 23 тысяч сельских населенных пунктов, из которых газифицирован 3391, в связи с этим газификация будет проходить одновременно с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, уточнил министр.





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