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В Йемене аэропорт подвергся минометному обстрелу: погибли около 30 человек
Источник материала: ОНТ
В результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене погибли 27 человек, десятки ранены. Об этом заявил представитель правительства Йемена,
В аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена разорвались три минометных снаряда,
По предварительным данным, члены кабмина не пострадали. Во время падения снарядов они находились в только что приземлившемся самолете в отдалении.
ФОТО: © REUTERS/Stringer, архив
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В результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене погибли 27 человек, десятки ранены. Об этом заявил представитель правительства Йемена, передает...
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