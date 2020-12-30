В Йемене аэропорт подвергся минометному обстрелу: погибли около 30 человек

Источник материала: ОНТ

В результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене погибли 27 человек, десятки ранены. Об этом заявил представитель правительства Йемена, передает телеканал Al Hadath.

В аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена разорвались три минометных снаряда, сообщает телеканал Al Arabiya.

По предварительным данным, члены кабмина не пострадали. Во время падения снарядов они находились в только что приземлившемся самолете в отдалении.

ФОТО: © REUTERS/Stringer, архив

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