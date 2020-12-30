В Беларуси за сутки произошло 917 гололедных и холодовых травм

Источник материала: ОНТ

За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав.

В Минске за сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. Всего с 1 декабря в столице к врачам обратились 1223 человека с гололедными и холодовыми травмами.

Министерство здравоохранения рекомендует одеваться в соответствии с погодой во избежание подобных ситуаций. При получении травмы нужно обратиться в ближайший травмпункт.

ФОТО: БЕЛТА

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