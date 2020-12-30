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В Беларуси за сутки произошло 917 гололедных и холодовых травм
Источник материала: ОНТ
За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм,
В Минске за сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. Всего с 1 декабря в столице к врачам обратились 1223 человека с гололедными и холодовыми травмами.
Министерство здравоохранения рекомендует одеваться в соответствии с погодой во избежание подобных ситуаций. При получении травмы нужно обратиться в ближайший травмпункт.
ФОТО: БЕЛТА
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За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав. В Минске за сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. Всего с 1...
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