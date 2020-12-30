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В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею: сборная России вышла в четвертьфинал
Источник материала: ОНТ
В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Этой ночью зафиксировано сразу три крупные победы.
Хоккеисты сборной России обеспечили себе участие в четвертьфинале, обыграв в матче группового этапа команду Австрии. Встреча группы «B» завершилась со счетом 7:1 в пользу россиян. У победителей дубль оформил Василий Подколзин. Российская команда набрала в трех матчах шесть очков и обеспечила себе место в плей-офф. Сборная США не оставила шансов команде Чехии — 7:0. Одним из главных героев встречи стал американский форвард Тревор Зеграс, который забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Канадцы разгромили швейцарцев — 10:0.
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В Канаде продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Этой ночью зафиксировано сразу три крупные победы. Хоккеисты сборной России обеспечили себе участие в...
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