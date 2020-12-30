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Стоматолог показал, как правильно мыть зубную щетку – берите на заметку
Источник материала: ОНТ
Дантист из США Сухайль Мохиуддин показал простой и эффективный способ очищения зубной щетки от бактерий,
Мохиуддин известен в соцсетях как Доктор М. он часто делится лайфхаками для здоровья зубов. В одном из видео врач рассказал, как правильно мыть зубную щетку. По словам дантиста, ее нужно не просто ополаскивать под краном, а ежедневно мыть мылом в теплой воде.
Также щетку можно опустить на ночь в стакан воды с добавлением одной чайной ложки перекиси водорода или ополоснуть раствором двух ложек соды на стакан воды.
ФОТО: dentistaenalicante.es
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Дантист из США Сухайль Мохиуддин показал простой и эффективный способ очищения зубной щетки от бактерий, пишет mail.ru. Мохиуддин известен в соцсетях как Доктор М. он...
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