Стоматолог показал, как правильно мыть зубную щетку – берите на заметку

Источник материала: ОНТ

Дантист из США Сухайль Мохиуддин показал простой и эффективный способ очищения зубной щетки от бактерий, пишет mail.ru.

Мохиуддин известен в соцсетях как Доктор М. он часто делится лайфхаками для здоровья зубов. В одном из видео врач рассказал, как правильно мыть зубную щетку. По словам дантиста, ее нужно не просто ополаскивать под краном, а ежедневно мыть мылом в теплой воде.

Также щетку можно опустить на ночь в стакан воды с добавлением одной чайной ложки перекиси водорода или ополоснуть раствором двух ложек соды на стакан воды.

ФОТО: dentistaenalicante.es

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