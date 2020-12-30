ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионер из США организовал мини-производство и тратит вырученные деньги на благотворительность

30.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пенсионер из США организовал мини-производство и тратит вырученные деньги на благотворительность

93-летний полковник ВВС США в отставке Джон Хобсон, несмотря на преклонный возраст, стремится помогать людям и делать что-то своими руками. Мужчина организовал мини-производство тросточек для ходьбы, деньги от продажи товара он отдает на благотворительность, пишет Good News Network.

Одна трость стоит 3 доллара. Хобсон сделал более сотни тросточек ручной работы. Полученные за изделия деньги пенсионер передает благотворительной организации, которая снабжает едой нуждающихся людей. 

Ветеран на этом не остановился и вместе с родственниками создал страницу на GoFundMe. Там мужчина рассказал, что хочет собрать средства для благотворительной организации. В итоге ему это удалось – собрано свыше 16 тысяч долларов.

ФОТО: © facebook.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
93-летний полковник ВВС США в отставке Джон Хобсон, несмотря на преклонный возраст, стремится помогать людям и делать что-то своими руками. Мужчина организовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы мои герои!» Саша Василевич рассказал о ёлке из туалетной бумаги в камере и поздравил всех с Новым годом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика