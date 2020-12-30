Пенсионер из США организовал мини-производство и тратит вырученные деньги на благотворительность

Источник материала: ОНТ

93-летний полковник ВВС США в отставке Джон Хобсон, несмотря на преклонный возраст, стремится помогать людям и делать что-то своими руками. Мужчина организовал мини-производство тросточек для ходьбы, деньги от продажи товара он отдает на благотворительность, пишет Good News Network.

Одна трость стоит 3 доллара. Хобсон сделал более сотни тросточек ручной работы. Полученные за изделия деньги пенсионер передает благотворительной организации, которая снабжает едой нуждающихся людей.

Ветеран на этом не остановился и вместе с родственниками создал страницу на GoFundMe. Там мужчина рассказал, что хочет собрать средства для благотворительной организации. В итоге ему это удалось – собрано свыше 16 тысяч долларов.

ФОТО: © facebook.com

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