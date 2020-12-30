Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» сегодня завершат игровой год в КХЛ. Команда Крэйга Вудкрофта на «Минск-Арене» примет нижнекамский «Нефтехимик».

Отметим, что за этот клуб совсем недавно выступал белорусский форвард Андрей Костицын. На данный момент минское «Динамо» занимает в Западной конференции 6-е место. У нашей команды 45 очков, столько же у «Северстали», которая идёт на 5-й позиции, но у команды из Череповца на две игры больше. Матч «Динамо-Минск» — «Нефтехимик» начнётся в 19:10.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram