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Кошка-клептоманка стала звездой соцсетей. Только взгляните!

30.12.2020 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка-клептоманка стала звездой соцсетей. Только взгляните!

Хозяйка 7-летней кошки Чайны публикует видео, как ее питомица постоянно ворует у соседей различные вещи, пишет Bored Panda.

Это продолжается уже несколько лет. Раньше кошка приносила домой своей хозяйке Монике соседские вещи раз в несколько дней. Однако в этом году «преступления» Чайны участились. Моника призналась, что устала извиняться перед соседями. 

Хозяйка кошки создала ее страницу в соцсетях и начала публиковать там короткие ролики с преступными похождениями питомицы. Снимает все камера наружного наблюдения. 

На видео можно увидеть, как Чайна приносит домой ножницы, зажигалки, ключи, пакеты и другие мелкие предметы. Соседи не обижаются на кошку и смотрят ее ролики в соцсетях. 

ФОТО: vesti-yamal.ru

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Хозяйка 7-летней кошки Чайны публикует видео, как ее питомица постоянно ворует у соседей различные вещи, пишет Bored Panda. Это продолжается уже несколько лет. Раньше...
 
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