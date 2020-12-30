Кошка-клептоманка стала звездой соцсетей. Только взгляните!

Источник материала: ОНТ

Хозяйка 7-летней кошки Чайны публикует видео, как ее питомица постоянно ворует у соседей различные вещи, пишет Bored Panda.

Это продолжается уже несколько лет. Раньше кошка приносила домой своей хозяйке Монике соседские вещи раз в несколько дней. Однако в этом году «преступления» Чайны участились. Моника призналась, что устала извиняться перед соседями.

Хозяйка кошки создала ее страницу в соцсетях и начала публиковать там короткие ролики с преступными похождениями питомицы. Снимает все камера наружного наблюдения.

На видео можно увидеть, как Чайна приносит домой ножницы, зажигалки, ключи, пакеты и другие мелкие предметы. Соседи не обижаются на кошку и смотрят ее ролики в соцсетях.

ФОТО: vesti-yamal.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram