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Кошка-клептоманка стала звездой соцсетей. Только взгляните!
Источник материала: ОНТ
Хозяйка 7-летней кошки Чайны публикует видео, как ее питомица постоянно ворует у соседей различные вещи,
Это продолжается уже несколько лет. Раньше кошка приносила домой своей хозяйке Монике соседские вещи раз в несколько дней. Однако в этом году «преступления» Чайны участились. Моника призналась, что устала извиняться перед соседями.
Хозяйка кошки создала ее
На видео можно увидеть, как Чайна приносит домой ножницы, зажигалки, ключи, пакеты и другие мелкие предметы. Соседи не обижаются на кошку и смотрят ее ролики в соцсетях.
ФОТО: vesti-yamal.ru
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Хозяйка 7-летней кошки Чайны публикует видео, как ее питомица постоянно ворует у соседей различные вещи, пишет Bored Panda. Это продолжается уже несколько лет. Раньше...
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